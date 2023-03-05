في اليمن.. انقلاب شاحنة لنقل المحروقات يخلّف نهرًا من "العسل"

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، السبت، مقاطع وصورا، تظهر مادة شبيهة للعسل غطت الشارع إثر انقلاب قاطرة مخصصة لنقل المشتقات النفطية.

وقال نشطاء، إن القاطرة التي انقلبت وسط محافظة إب، كانت تحمل مادة شبيهة بالعسل.

وتسبب انقلاب القاطرة، بتدفق وانسكاب المادة التي كانت تحملها على الشارع مشكلة طبقة كاملة غطت الأسفلت.

واختلف النشطاء حول نوعية المادة التي كانت على متن الشاحنة بين كونها عسلا مستوردا، أو مادة سائلة مستخرجة من التمور ويأتي لونها شبيها بالعسل، ويطلق عليها اسم "دبس التمر".