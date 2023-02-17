القضاء الأمريكي يتهم عائلة شابة بخطفها لتزويجها بالقوة في اليمن

وبحسب القرار الاتّهامي فإنّ الضحيّة، وهي مواطنة أمريكية بالغة وطالبة جامعية أُبقيت هويّتها طيّ الكتمان، سافرت في مطلع أيلول/سبتمبر 2021 إلى غوادالاخارا في المكسيك للزواج من خطيبها الذي كانت تواعده منذ تسع سنوات دون أن تعلم عائلتها بذلك.

وأضاف القرار، أنّه ما أن علم أفراد عائلتها بالأمر حتى سافروا إلى المكسيك وأجبروها بالقوة الجسدية ورغما عن إرادتها، على العودة إلى الولايات المتحدة.

وحالما عادت الشابة مع عائلتها إلى مدينتهم بوفالو بولاية نيويورك، حتّى أُجبرت على ترك الجامعة، وقُطع عنها الإنترنت، ومنعت من التواصل مع خطيبها، وتمّ حبسها في المنزل.

ووفقا للقرار، فقد "قيل للضحية إنّها إذا لم تمتثل وتوافق على زواج مرتّب، فسيتمّ حبسها في منزلها وعزلها عن العالم الخارجي إلى الأبد، وخطيبها سيُقتل".

وفي نهاية أيلول/سبتمبر أُرغمت على السفر مع عائلتها جوًّا إلى مصر ومنها إلى اليمن.