رحلات بحرية فاخرة للقطط المدللة في سنغافورة

يأخذ أصحاب القطط حيواناتهم الأليفة في نزهات بحرية فاخرة، وهي تجربة سياحية جديدة للقطط المدللة في سنغافورة.

وعلى متن مركب "رويال ألباتروس" الشراعي، يمكن للقطط أن تستلقي داخل أقفاص مصممة خصيصاً على سطح السفينة، في وقت يتلذذ أصحابها بعشاء يضم أربعة إلى سبعة أطباق وهم يستمتعون بغروب الشمس.

وأطلق مشغل المركب الشراعي في آب/أغسطس هذه الرحلات البحرية للقطط في سنغافورة، بعدما لاقت الرحلات المخصصة للكلاب رواجاً كبيراً.