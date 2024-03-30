كيف استوحى التونسي أمين بو حافة موسيقى "الحشاشين" التصويرية؟

كشف الموسيقار التونسي العالمي أمين بو حافة الكيفية التي استوحى من خلالها موسيقى مسلسل "الحشاشين" التصويرية.

وتعتبر الموسيقى التصويرية لمسلسل "الحشاشين" من أهم ما جذب انتباه الجمهور خلال عرض العمل التاريخي في الموسم الرمضاني الجاري، حيث حملت طابعًا خاصًا يتناسب مع الديكورات التي تعود لـ 1000 عام، ووفق تصور خاص لجميع شخصيات المسلسل.

وقال الموسيقي التونسي أمين بو حافة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه استوحى الموسيقى التصويرية للمسلسل من الطبيعة، ووفقًا للحقبة التاريخية التي تدور حولها الأحداث.

وتابع: "كانت هناك الكثير من مصادر الإلهام الخاصة بالموسيقى التصويرية، وبهذه الفترة تبعت السيناريو الموسيقي الذي حدده مخرج العمل بيتر ميمي، الذي فاجأني بعمق تصوره الموسيقي، من خلال كتابة تفاصيل دقيقة لم أكن أتخيل أن يكون ملمًا بها بهذا الشكل".

وأضاف أن "التجربة نفسها كانت ملهمة بالنسبة لي من خلال الحقبة التاريخية التي يناقشها العمل، وما تحمله من تفاصيل كثيرة تخص كافة العناصر التي ألهمتني لوضع موسيقى تصويرية خاصة للعمل، سواء فيما يخص موضوع المسلسل أو صُنّاعه وأبطاله وأجوائه والتصوير في دول مختلفة، والديكورات التي تؤرخ لأماكن تاريخية واقعية".