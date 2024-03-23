سامي الشيخ لـ"إرم نيوز": ديكورات الحشاشين نفذت بدقة أكبر من هوليوود

قال الفنان المصري العالمي سامي الشيخ، إن ديكورات مسلسل "الحشاشين" نفذت بدقة أكبر من ديكورات هوليوود، معربا عن سعادته بالمشاركة في المسلسل بشخصية "برزك أميد" ثاني حكام قلعة "ألموت" التاريخية.

وقال لـ"إرم نيوز" إنه "شاهد بعينه خلال تحضيرات وتصوير المسلسل، المجهود الكبير الذي قام به مخرج العمل بيتر ميمي على مدار عامين في تصوير هذا العمل، وكان يرى مخرج العمل لا ينام أياما بسبب الضغوطات الكبيرة الخاصة بالتحضير والتصوير، فضلا عن تصوير العمل بدول أجنبية، بالإضافة لتحضير وتدريب شخصيات العمل على أدوارهم بدقة شديدة ومتناهية".

وكشف الشيخ عن رؤيته للديكورات المستخدمة في العمل، وخصوصا ديكور قلعة "الموت" التاريخية ومقارنتها بديكورات هوليوود التي عمل بها من خلال التمثيل بمسيرة فنية تمتد لـ20 عاما، قائلا "لأول مرة في حياتي وطوال مسيرتي الفنية وخلال عملي في هوليوود، أرى ديكور قلعة تاريخية يتم تنفيذه بهذا الشكل المختلف عن ديكورات قلاع هوليوود، ففي السينما الأمريكية شاهدت ديكورات لقلاع تاريخية يتم بناؤها فقط من الخارج ومن ثم الاستعانة بالمؤثرات البصرية والبدائل الإخراجية للتصوير في الداخل، لكن قلعة الموت الموجودة بمسلسل الحشاشين تم بناؤها من الخارج بشكل مبهر للغاية ومن الداخل كذلك تم بناء قاعات الحكم والغرف، فوجئت بهذا الديكور المميز والمصري تنفيذيا وبدقة أعلى من ديكورات هوليوود".

وحول شخصية "برزك أميد" قائد جيوش الحشاشين والتحولات التي حملتها الشخصية رغم عدم وجود الكثير من المراجع التاريخية بشأن هذه الشخصية في الواقع، أفاد "بالفعل شخصية برزك أميد ليس لها الكثير من المراجع التاريخية التي تظهر لنا الكثير من الجوانب عنها، لكن الكتابة ساعدتنا كثيرا حيث إنها دقيقة للغاية للكاتب عبدالرحيم كمال، ومن خلال النقاش بيني وبين المخرج بيتر ميمي حول مداخل هذه الشخصية توصلنا لتقديمها بطريقة خاصة بناء على حقائق تخص الشخصية ومكتوبة بسيناريو العمل".