ريتا حرب: يمكنني تقديم دور راقصة دون ابتذال

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إن هناك أدوارًا جريئة لكنها ليست مثيرة، لافتة إلى أنه يمكنها تقديم دور راقصة دون ابتذال.

وأعربت خلال لقاء تلفزيوني عن أملها بـ "تقديم أدوار عديدة تُظهر قدراتها التمثيلية غير الإثارة والجرأة".

وأضافت حرب: "القُبلة في مسلسل ستيليتو كانت غير مثيرة، قبلة خاطفة بين زوجين، في إطار وقالب مشهد كوميدي، فمن غير المعقول أن ألعب دور زوجة مع شخص أحبه كثيرًا، وأغار عليه كثيرًا ويغار عليَّ، وما يكون ‏مثلاً فيه عبطة أو بوسة ولو خفيفة، لأن المشاهد لازم يحس أنهما يُحبان بعضهما".