ريتا حرب: يمكنني تقديم دور راقصة دون ابتذال
قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، إن هناك أدوارًا جريئة لكنها ليست مثيرة، لافتة إلى أنه يمكنها تقديم دور راقصة دون ابتذال.
وأعربت خلال لقاء تلفزيوني عن أملها بـ "تقديم أدوار عديدة تُظهر قدراتها التمثيلية غير الإثارة والجرأة".
وأضافت حرب: "القُبلة في مسلسل ستيليتو كانت غير مثيرة، قبلة خاطفة بين زوجين، في إطار وقالب مشهد كوميدي، فمن غير المعقول أن ألعب دور زوجة مع شخص أحبه كثيرًا، وأغار عليه كثيرًا ويغار عليَّ، وما يكون مثلاً فيه عبطة أو بوسة ولو خفيفة، لأن المشاهد لازم يحس أنهما يُحبان بعضهما".
وأكدت: "لن أقبل بأدوار جريئة، ولست بحاجة لهذا الآن، لأن البعض في مجتمعاتنا، حتى اليوم، يفهم الإثارة والجرأة في الأدوار كنوع من البحث عن الشهرة".
وأشارت "حرب" إلى أن المشهد الجريء يجب أن يعبّر عن الحب الحقيقي بين الشخصيات، وليس مجرد لقطات مفتعلة، والمشاهد الجريئة عادة ما يكون متفقًا عليها مسبقًا مع طاقم العمل ضمن السياق الفني للعمل، بحسب قولها.
ونوهت الفنانة حرب إلى أن الجرأة في الفن تختلف بحسب نوع العمل، وجهة الإنتاج، والتسويق، قائلة إن الفنانة قد تكون جريئة، لكن المنتج قد لا يشاركها نفس الجرأة.
ونالت الفنانة حرب، التي بدأت في سن مبكرة تقديم عروض الأزياء لمدة 6 سنوات، لقب ملكة جمال جبل لبنان، بحسب ما ذكره موقع "ويكيبيديا".