فيلم بوب مارلي.. صورة مشوّشة لأيقونة الريغي

وأخرج الفيلم رينالدو ماركوس جرين وكان غير مرضٍ بالنسبة لكثيرين؛ لأنه لم يحاول الإجابة ولو عن بعض تلك التساؤلات، ويبقى على الهامش فيما يتعلق بالأمور الجديرة بالطرح في سيرة صاحب "الخروج"، حيث إن نقطة القوة الوحيدة في هذا الشريط هو أداء "كينجسلي بن أدير" الذي جسد شخصية مارلي بحساسية عالية.

وتكمن المشكلة في السيناريو الذي كتبه تيرينس وينتر، وفرانك إي فلاورز، وزاك بايلين وغرين، وفيه تم التركيز فقط على عامين من حياة المغني الجامايكي في لندن، بعد نجاته من الموت إثر إطلاق مسلحين غاضبين النار على منزله في عام الانتخابات؛ مما أدى إلى إصابته وزوجته.

بالمقابل لم يملك الفيلم ما يقوله عن الفترة التي قضاها في المنفى، وهل كان مارلي يشعر بالخيانة من قبل بلاده؟ هل كان يشعر بالحنين إلى الوطن؟ كيف كان يتعامل مع صعوده إلى النجومية العالمية عندما يقوم مارلي ورفاقه من فرقة الويلرز بمراجعة أغنية "اشتباك"؟ لا يمكننا حتى معرفة ما إذا كانوا يستمتعون أم لا.

على صعيد آخر، تمر في الشريط ذكريات عشوائية لا تُرمِّم عطب السيناريو، من مثل علاقة مارلي مع ريتا زوجته والمغنية في فرقته، التي تلعب دورها في سن المراهقة نيا آشي وفي عمر أكبر لاشانا لينش، بحيث جاء تصوير تلك العلاقة بطريقة يمكن وصفها بأنها فرصة ضائعة للتعرف أكثر على هذا الرجل.

وهناك أيضاً الصورة الضبابية لشخصية والدة مارلي، التي كانت غير مرتاحة لكون ابنها نصف أبيض، وعندما تزوجت مرة أخرى وسافرت إلى أمريكا، حرصت على جمع المال لتجمع شمله بها من جديد، وربما لولا حنانها لما أتيح لمارلي أن يكتب اسمه على صفحات المجد الغنائي، لكن الفيلم جعل من والدته شخصية ثانوية باهتة، بحيث لو تم حذفها لما حصل أي تأثير.