أم سورية ناجية من الزلزال: تصالحت مع الخوف لا الموت

"ما حصل معي غريب نوعاً ما، فبعد الزلزال، بقدر ما قهرني ما حصل، وحرق قلبي، بقدر ما جعلني قاسية، إذ لم يعد هناك أي شيء في الدنيا يخيفني. بالمختصر، بات من الصعب أن أكون خائفة"، هذا ما حدثتنا به "لمى أنور القيم"، الشاعرة السورية المقيمة في اللاذقية، وهي أم لطفلين.

تقول القيم: "قبل الشعور بأن الأرض تميد بنا، سمعنا صوتا مهيبا، يشبه هديرا من باطن الأرض، وكأن الجيولوجيا تطقطق أصابعها تحتنا، وفي تلك اللحظات أحسست أن إسرافيل ينفخ بالبوق".

"أصابني بعد ذلك ما يمكن أن أسميه غياب ذاكرة مؤقتا لما يزيد عن عشر دقائق بفعل الصدمة، ولم أستفق على ذاتي إلا وقدماي مجروحتان من الركض حافية بسبب الزجاج في المنزل والحصى في الطريق، وكل تفكيري منحصر بأمان ولدي اللذين احتضنتهما علَّني أكون ملجأهما الآمن".