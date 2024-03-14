"سيناريو جيد وإخراج مميز".. إشادات واسعة بمسلسل "أشغال شقة"

وأشار الناقد الفني إلى أن نجاح المسلسل حتى الآن يكمن في ابتعاده عن الكوميك والإيفيه الذي تعتمد عليه معظم الأعمال الكوميدية التي عرضت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه أفضل عمل كوميدي حتى الآن.

سيناريو ذكي

من جهتها، وصفت الناقدة الفنية فايزة هنداوي مسلسل "أشغال شقة" بـ"اللطيف"، مضيفة: "من المسلسلات اللطيفة للغاية، ويحتوي على كوميديا خفيفة لذيذة مصنوعة بشكل جيد، بداية من السيناريو واحتوائه على مواقف مصنوعة بذكاء، وابتعاده عن الإيفيهات الرخيصة".

وأضافت هنداوي، في حديث لـ "إرم نيوز": "الأساس في أي عمل كوميدي هو الكتابة، وللعلم هي أصعب أنواع الكتابة، فليس من السهل كتابة نص يضحك الجمهور، فضلًا عن الإخراج المميز واللطيف من دون فذلكة".

واستكملت: "الممثلون بالمسلسل يؤدون أدوارهم من دون افتعال أو مبالغة، فالجميع يمثل على قدر الشخصية والسيناريو من دون إضافات، لذلك النتيجة، مسلسل ممتع للغاية، ومسلٍ ولا تشعر وأنت تشاهده بلحظة من الملل، وما أسعدني أنه 15 حلقة فقط، حتى لا يدخل في المطّ والتطويل".

وختمت: "أنا شاهدت 4 حلقات منه وهي ممتازة، وأتوقع أن يظل بهذا المستوى حتى نهاية الـ15 حلقة، وأنا سعيدة بمستوى هذا العمل".

بداية مبشرة

قال الناقد الفني عماد يسري إنه بعد عرض 4 حلقات من مسلسل "أشغال شقة"، بإمكانه القول إنها بداية مبشرة لعمل فني جيد مكتوب بحرفية عالية، بحسب قوله.

وأضاف لـ "إرم نيوز": "بعد 3 حلقات من الممكن أن نحكم بشكل مبدئي على العمل، وفي الحقيقة المسلسل جيد للغاية، من حيث السيناريو وتناول مختلف للكوميديا، وأداء الممثلين، وأنا أعده إعادة اكتشاف لبعض نجومه، خاصة الفنانة انتصار في شخصية أم صابرين التي أصبحت أيقونة وحديث الشارع، كذلك شخصية إيمان السيد التي أدتها بشكل مميز، وأيضا هشام ماجد وأسماء جلال".

وتابع يسري: "من وجهة نظري أن السيناريو هو كلمة السر في نجاح المسلسل حتى الآن بسبب تناوله المختلف، وهو العمود الفقري لنجاح أي عمل فني عمومًا، وكوميدي بشكل خاص، كذلك إدارة إخراجية من مخرج مميز".