بعد تصدره "التريند".. محمد هنيدي ينفي تعرضه لأزمة قلبية (فيديو)

نفى الفنان المصري محمد هنيدي تعرضه لأزمة قلبية، وذلك بعد تصدره محركات البحث على مواقع التواصل، إثر نشر الطبيب المعالج له صورة له بملابس العمليات داخل المستشفى.

وقال هنيدي خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حبيت أطمن حضراتكم أنني بخير وفي منزلي، وهذا الخبر قديم، ولكن بعتذر إن الطبيب نشر الصورة الآن، لكن هذه الصورة كانت أول رمضان، والعملية كانت عبارة عن قسطرة بسيطة للاطمئنان فقط، لكني بخير والحمد لله".