محمد هنيدي في المستشفى.. وطبيبه يُطمئن الجمهور (صورة)

تعرض الفنان المصري محمد هنيدي لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في مصر، حيث خضع لإجراء بالقلب.

وكشف الطبيب المعالج لمحمد هنيدي، الدكتور علاء ياسر، عن تفاصيل حالة الفنان الصحية خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، لافتًا إلى أنه أصبح بخير وبصحة جيدة، مطمئنًا الجمهور على وضعه.

وأرفق الطبيب المصري المنشور بصورة لهنيدي من داخل المستشفى، حيث بدا مبتسما وبمعنويات عالية.