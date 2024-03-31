محمد هنيدي في المستشفى.. وطبيبه يُطمئن الجمهور (صورة)
تعرض الفنان المصري محمد هنيدي لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في مصر، حيث خضع لإجراء بالقلب.
وكشف الطبيب المعالج لمحمد هنيدي، الدكتور علاء ياسر، عن تفاصيل حالة الفنان الصحية خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، لافتًا إلى أنه أصبح بخير وبصحة جيدة، مطمئنًا الجمهور على وضعه.
وأرفق الطبيب المصري المنشور بصورة لهنيدي من داخل المستشفى، حيث بدا مبتسما وبمعنويات عالية.
وقال الدكتور ياسر: "في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".
وتابع "اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة، والحمدالله قلبه زي الحديد، وربنا يجلعه سببا لسعادة الناس في الخير".
جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي خضع العام الماضي لعملية قلب مفتوح، وتركيب دعامات بالقلب، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة أثناء تصوير أحد أعماله الفنية.