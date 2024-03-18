أستراليا.. أوبر تدفع تعويضات ضخمة لسائقي سيارات الأجرة

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، على ما قال محاموهم الإثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.

وقد وحّد أكثر من 8 آلاف من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلًا كبيرًا عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.

وقال المحامي الرئيس في القضية مايكل دونيلي وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن التسوية البالغة 271,8 مليون دولار أسترالي (178,3 مليون دولار أمريكي) كانت "خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي".

وأوضح دونيلي من شركة "موريس بلاكبيرن" للمحاماة، أن أوبر "قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم".