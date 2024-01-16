"ثغرة أمنية" تجبر أوبر على إنهاء خدمة توصيل المشروبات الكحولية

وفقاً لموقع "أكسيوس" Axios الأمريكي، قررت شركة "أوبر" إغلاق خدمة "درزلي" Drizly، التي تعمل على توصيل المشروبات الكحولية، والتي كانت اشترتها الشركة قبل ثلاث سنوات مقابل 1.1 مليار دولار.

وبحسب الموقع، كانت خدمة "درزلي" دائمًا صفقة غريبة إلى حد ما بالنسبة لشركة "أوبر"، إذ لم تقم بتعيين عمال توصيل خاصين بها، وبدلاً من ذلك، قدمت تقنية الواجهة الخلفية التي تسمح لمتاجر المشروبات الكحولية المحلية بتوفير خدمات التوصيل الخاصة بها.

وأضاف الموقع أن القضية الأكبر التي واجهتها الخدمة هي الأمن السيبراني، فقد أكدت "درزلي"عام 2020 حدوث اختراق أدى إلى كشف معلومات نحو 2.5 مليون عميل.

بينما أشار الموقع إلى أن ما لم يتم ذكره هو أن الشركة كانت على علم بالثغرة الأمنية لمدة عامين من دون بذل أي مجهود لإصلاحها.

وتم اكتشاف هذه المعلومات من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، بعد استحواذ "أوبر" على "درزلي"، ما دفع اللجنة إلى تقييد أنواع معلومات العملاء التي يمكن لـ "درزلي" جمعها والاحتفاظ بها.