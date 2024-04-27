ملتقى الفجيرة الإعلامي.. أسئلة صعبة وانتقادات تحرج ناشطات السوشيال ميديا

وجهت الإعلامية بروين حبيب أسئلة قاسية إلى المشاركات في جلسة حوار ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024، مشيرة إلى غياب الخصوصية عند معظم صناع المحتوى، وانشغالهم بالمواضيع التي تجذب الجمهور عن طريق سطحية المواضيع، إضافة إلى أولوية العائدات المالية لديهم.

وتولت حبيب مهمة إدارة الجلسة التي حملت عنوان "رواد التواصل الاجتماعي.. سفراء بلا سفارات"، وشاركها الحديث صانعات المحتوى والناشطات على السوشيال ميديا: لجين عمران ونهى نبيل ومريم الياسي.

وأشارت بروين إلى مشكلة انقياد صانعات المحتوى وصناعه، إلى أرقام المتابعة والإعجاب، على حساب المضمون الذي يكون في معظمه هشا.