ملتقى الفجيرة الإعلامي.. أسئلة صعبة وانتقادات تحرج ناشطات السوشيال ميديا
وجهت الإعلامية بروين حبيب أسئلة قاسية إلى المشاركات في جلسة حوار ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024، مشيرة إلى غياب الخصوصية عند معظم صناع المحتوى، وانشغالهم بالمواضيع التي تجذب الجمهور عن طريق سطحية المواضيع، إضافة إلى أولوية العائدات المالية لديهم.
وتولت حبيب مهمة إدارة الجلسة التي حملت عنوان "رواد التواصل الاجتماعي.. سفراء بلا سفارات"، وشاركها الحديث صانعات المحتوى والناشطات على السوشيال ميديا: لجين عمران ونهى نبيل ومريم الياسي.
وأشارت بروين إلى مشكلة انقياد صانعات المحتوى وصناعه، إلى أرقام المتابعة والإعجاب، على حساب المضمون الذي يكون في معظمه هشا.
وتوجهت حبيب بالسؤال مباشرة إلى المشاركات، فسألتهن لماذا يغيب المضمون الثقافي عن منشوراتهن؟ ولماذا لا يوجهن شيئاً للتشجيع على القراءة مثلاً؟ وقالت إن الكثير من الناشطين على السوشيال ميديا حولوا أنفسهم إلى علامات تجارية، تُسقط عنهم صفة ممارسة الإعلام صاحب الرسالة.
وتدخل الإعلامي اللبناني نيشان، فأيد ما تحدثت به بروين حبيب، ثم أحال المايكروفون إلى الإعلامية المصرية هالة سرحان، التي أعادت الكرّة ولو بشكل ناعم قليلاً، فنصحت لجين عمران ونهى نبيل ومريم الياسي، بالتركيز على تقديم شيء عميق ومختلف إلى جانب ما يقدمونه من مواضيع أخرى.
في المقابل، ردت لجين ونهى ومريم، على التساؤلات، وأكدت كل واحدة منهن، تقديمها مواضيع جادة أكثر من مرة خلال مسيرتها على السوشيال ميديا.