رحلة بوتين من الطفولة حتى النفوذ القوي في رئاسة روسيا (صور)

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الثلاثاء، صورًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مرحلة طفولته حتى أصبح زعيمًا لقوة عظمى وواحدة من أقوى دول العالم.

ولد بوتين في مدينة ليننغراد في 7 تشرين الأول /أكتوبر عام 1952، وكان يحب الرياضة وخاصة رياضة الجودو و السامبو، وهي نوع من الفنون العسكرية، كما كان عضوًا في عصابة محلية في صغره.

وقبل أن يلتحق بجهاز الاستخبارات “كي جي بي” كان الرئيس بوتين طالبًا في كلية القانون في جامعة ليننغراد بين عامي 1970 و1975.

ونشرت الصحيفة صورة لبوتين وهو في سن ثماني سنوات، وصورًا أخرى له في سن 14 عامًا.

وبيّنت الصور مراقصته لزميلة في المدرسة تدعى ألينا خلال حفل عام 1970، كما جمعته صور أخرى مع زوجته و ابنتيه يكاترينا وماريا، ومع والده ووالدته ماريا شيلوموفا، إضافة إلى صورة لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن بوتين قوله: “أنا من عائلة عادية وهكذا عشت لفترة طويلة ربما حياتي بأكملها.. عشت كشخص عادي وحافظت دومًا على هذا النوع من الحياة”.