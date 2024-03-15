"تأجير الأرحام" يثير جدلا في مسلسل رمضاني جريء

ويستعرض العمل ببراعة شديدة كواليس قضية تأجير الأرحام وما يكتنفها من غموض، وعناصر متشابكة تتورط في عمليات مشبوهة، منها الأطباء والعاملون في المستشفى، وذلك من خلال الرغبة الهستيرية التي تنتاب "حسام" في تعويض زوجته، وإقدامه على تهريب بويضاتها بالتواطؤ مع زملاء له، والبحث عن رحم بديل.

المسلسل من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، ويُعرض على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد VIP.

وأجاد إياد نصار، بذقنه غير الحليقة ونظراته الزائغة وملابسه المهملة، تجسيد مأساة زوج ممزق بين إحساسه بالذنب تجاه زوجته، ورغبته العارمة في أن يصبح أبا بأي ثمن، حتى لو تورط في استغلال احتياجات البسطاء والفقراء للمال، ومنهم سيدة توافق على استئجار رحمها حتى تجمع نفقات عملية تركيب قوقعة أذن لابنها الصغير المهدد بفقد حاسة السمع للأبد.