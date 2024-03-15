"تأجير الأرحام" يثير جدلا في مسلسل رمضاني جريء
أثار مسلسل "صلة رحم" حالة واسعة من التفاعل والجدل؛ بسبب تناوله قضية جريئة وشائكة تتمثل في "تأجير الأرحام"، من خلال شخصية طبيب تخدير يدعى حسام تتعرض زوجته لحادث سير.
وتدور أحداث المسلسل حول تعرض زوجة الطبيب ليلى لحادث سير بسبب تهوره في القيادة، فتنتج عنها إزالة الرحم وانتهاء حلم الأمومة لديها إلى الأبد.
ويستعرض العمل ببراعة شديدة كواليس قضية تأجير الأرحام وما يكتنفها من غموض، وعناصر متشابكة تتورط في عمليات مشبوهة، منها الأطباء والعاملون في المستشفى، وذلك من خلال الرغبة الهستيرية التي تنتاب "حسام" في تعويض زوجته، وإقدامه على تهريب بويضاتها بالتواطؤ مع زملاء له، والبحث عن رحم بديل.
المسلسل من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، ويُعرض على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد VIP.
وأجاد إياد نصار، بذقنه غير الحليقة ونظراته الزائغة وملابسه المهملة، تجسيد مأساة زوج ممزق بين إحساسه بالذنب تجاه زوجته، ورغبته العارمة في أن يصبح أبا بأي ثمن، حتى لو تورط في استغلال احتياجات البسطاء والفقراء للمال، ومنهم سيدة توافق على استئجار رحمها حتى تجمع نفقات عملية تركيب قوقعة أذن لابنها الصغير المهدد بفقد حاسة السمع للأبد.
واختار صنّاع العمل حلا ذكيا حتى لا يتورطوا في جدل فقهي وقانوني، من خلال الاستعانة بأحد علماء الأزهر الشريف، وهو الداعية المعروف الشيخ خالد الجندي، الذي تم توجيه شكر خاص إليه في "تترات" العمل.
وظهر الشيخ "الجندي" بشخصيته الحقيقية في الحلقة الثالثة من المسلسل في حديث مع إياد نصار، الذي يناقشه في مدى مشروعية تأجير الأرحام عبر مشهد يقترب من 5 دقائق .
وأكد الشيخ الجندي بكل حسم أن هذا الأمر" حرام شرعا" وبه "شبهة اختلاط أنساب"، رافضا أن يفكر رجل علم وطبيب مثل الطبيب حسام على هذا النحو الذي لا يستقيم مع الشرع أو العقل.
وشدد الشيخ في كلمته على الفارق بين الشرع، وهو ما أنزل في القرآن الكريم، والفتاوى القابلة للتغيير، مستشهدا بالعديد من الآيات القرآنية التي تثبت مدى حُرمة هذا الأمر.