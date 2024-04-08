كيف تحولت حلويات العيد إلى مرارة في قلوب السوريين؟

بعد أن كانت رائحة المعمول والبيتيفور تُعْلِن قُدوم العيد بالنسبة للكثير من العائلات السورية، أصبحت الآن تلك الرائحة مجرَّد ذكريات وحنين إلى زمن مضى، بسبب تدهور قيمة الليرة، وانخفاض دخل الفرد، ووقوع معظم السوريين تحت خط الفقر.

مرارة الحرب وقفت هذه السنة بشراسة أكبر في وجه حلويات العيد التي تتفنَّن السيدات السوريات بصناعتها منزلياً، جاعلةً من نشوة الفرح المرافقة لطقوس تحضيرها، ومن سعادة الأطفال بها، بعيدة المنال، لاسيما في ظل الغلاء المستشري وضعف القوة الشرائية لنسبة كبيرة من العائلات السورية.

هذا الوضع جعل من أطباق الحلويات في العيد تسقط من قائمة الضيافة المعتادة، إذ لم يعد بالإمكان التباهي بالمعمول بالجوز أو معمول الفستق الحلبي، خاصةً أن سعر كيلو الجوز يُقارب المئتي ألف ليرة، ويسبقه الفستق الحلبي بأشواق، حيث بلغ سعر الكيلو منه الخمسمئة ألف ليرة، أي ما يعاد ضعفي راتب موظف الدولة من الدرجة الأولى.