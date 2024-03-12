الكنافة والقطايف.. حلويات رمضانية تغنى بها أشهر شعراء العرب

يقول العرب: "كل طعام لا حلواء فيه، فهو خداج"، أي ناقص غير تام. وكانت الحلويات يُختَم بها الطعام كما نفعل نحن الآن، ومن كلام ابن القاسم "العوائد أحمد من البدايات، والفوائد في النتائج لا في المقدمات، كما ختم الطعام بالحلواء، ونسخ الظلام بالضياء، وبعث محمد خاتم الأنبياء".

وتمتلئ كتب الأدب العربي بذكر الحلويات التي يتناولها الصائمون في شهر رمضان، وتبريراتها عندهم، ومنها قول أحدهم: "الحلواء كلها، حقُّها أن تؤكل بعد الطعام، لأن للمعدة ثوراناً عقب الامتلاء، فإذا صادفت الحلاوة سكنت"، ويضيف: "إن في المعدة زاوية لا تسدها إلا الحلاوة على أصله، والآكل –إذا اشتهى الحلاوة- ثم فقدها وجد حواسه ناقصة".

ومن الحلويات التي يفضلها الصائمون والمذكورة في بطون كتب التراث العربي "التمر مع الزبد" وخاصةً عند أهل البداوة، والخبيصة أو الخبيص وهي عجينة السمن مع التمر، ويقول الزمخشري عنها: "الخبيصة خاتمة الخبز، وأكلها يزيد في الدماغ".

وأيضاً هناك "اللوزينج" وهو شبيه القطايف وكان يُسمّى "قاضي قضاة الحلاوات" وأجمل ما قيل فيه قول ابن الرومي:

لا يُخطئني منه لوزينج.. إذا بدا أعجب أو أعجبا

مستكثفُ الحشو ولكنه.. أرقُّ جلداً من نسيم الصبا

من كل بيضاء يود الفتى.. أن يجعل الكفَّ لها مركبا