بضعف المتوسط العالمي.. الكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

أصبحت قارة أوروبا الأسرع ارتفاعا بمستوى الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها بنحو ضعف المتوسط العالمي، وهو ما يسفر عن عواقب على صحة الإنسان وذوبان الأنهار الجليدية والنشاط الاقتصادي، بحسب ما أفادت منظمتان كبيرتان مختصتان في مراقبة المناخ، اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، ووكالة "كوبرنيكوس" للمناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقرير مشترك إن القارة لديها الفرصة الآن لتطوير استراتيجيات لتسريع التحول إلى موارد الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية استجابة لتغير المناخ.

وولدت القارة 43% من احتياجاتها من الكهرباء من الموارد المتجددة في العام الماضي، مقارنة بـ 36% في العام السابق، وتم توليد مزيد من الطاقة في أوروبا من مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري للعام الثاني على التوالي، وفقًا لما ذكرت "الحرة".