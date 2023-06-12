الحظ يبتسم للاجئ أوكراني بربح جائزة يانصيب ضخمة

ابتسم الحظ لأوكراني فر من بلاده جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبح لاجئاً في بلجيكا، بعدما ربح 500 ألف يورو (540 ألف دولار) ببطاقة يانصيب.

وقالت الجهة التي تدير اليانصيب في بلجيكا، اليوم الإثنين، إن اللاجئ الأوكراني، اشترى البطاقة مقابل 5 يوروهات الشهر الماضي في محطة للوقود، وهو ما يعني زيادة ما دفعه 100 ألف مثل.

ويتراوح عمر اللاجئ الرابح، بين 18 و24 عاما ويعيش في بروكسل منذ نحو عام.

وفي بلجيكا، تظل هوية جميع الفائزين بالياصيب غير معروفة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".