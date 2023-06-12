الحظ يبتسم للاجئ أوكراني بربح جائزة يانصيب ضخمة
ابتسم الحظ لأوكراني فر من بلاده جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبح لاجئاً في بلجيكا، بعدما ربح 500 ألف يورو (540 ألف دولار) ببطاقة يانصيب.
وقالت الجهة التي تدير اليانصيب في بلجيكا، اليوم الإثنين، إن اللاجئ الأوكراني، اشترى البطاقة مقابل 5 يوروهات الشهر الماضي في محطة للوقود، وهو ما يعني زيادة ما دفعه 100 ألف مثل.
ويتراوح عمر اللاجئ الرابح، بين 18 و24 عاما ويعيش في بروكسل منذ نحو عام.
وفي بلجيكا، تظل هوية جميع الفائزين بالياصيب غير معروفة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وقالت متحدثة باسم اليانصيب الوطني، إن الأوكراني الفائز "لديه مشاعر مختلطة (بخصوص الفوز). إنها فترة صعبة أن يكون سعيدا مع كل ما يحدث في وطنه"، في إشارة إلى الغزو الروسي المدمر لأوكرانيا.
وأضافت أن "الفائز يريد أولا إقامة حفل ليشكر كل من ساعده على الاندماج في بلجيكا، وبعد ذلك يود أن يفعل شيئا لمواطنيه، وأن يساهم في إعادة إعمار أوكرانيا".
ورغم أنها أشارت إلى أن الفائز سعيد في بلجيكا ولديه عمل فقد قالت، إنه يرغب في العودة إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.
واليانصيب في بلجيكا معفى من الضرائب.
وربح 165 شخصا من قرية بلجيكية صغيرة مبلغ 142 مليونا و897 ألفا و164 يورو في اليانصيب العام الماضي.