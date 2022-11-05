حمى اليانصيب تجتاح أمريكا بسبب جائزة هي الأكبر في التاريخ

تعيش الولايات المتحدة هذه الأيام تحت تأثير حمى اليانصيب، وهي تنتظر يوم السبت نتائج القرعة على جائزة هي الأكبر في التاريخ العالمي بقيمة 1.6 مليار دولار.

وبعد ما يزيد على ثلاثة أشهر من عدم وجود فائز في لعبة اليانصيب الأولى في الولايات المتحدة "باور بول"، ارتفعت قرعة نهاية هذا الأسبوع لتصبح الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق، بقيمة تقديرية تبلغ 1.6 مليار دولار قبل خصم الضرائب، وهذا أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 1.59 مليار دولار، والذي قُسّم في عام 2016 بين ثلاثة أشخاص.

ونقلت شبكة "بي بي سي" عن بيانات "باوربول" أن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى هي واحدة من كل 292 مليونًا.

وكانت اللعبة بدأت في عام 1992، حيث تُلعب في 45 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية، كما في العاصمة واشنطن وفي أراضي الولايات المتحدة في بورتوريكو وجزر فيرجن.

وفي تفاصيل اللعبة، فإن البطاقة يجب أن تتطابق مع جميع الأرقام الستة المسحوبة لتحقيق الفوز بالجائزة الكبرى، ولم يكن هناك فائز في 39 سحبًا متتاليًا.

وكل من يحمل التذكرة الذهبية لديه خيار استلام المبلغ كاملاً في راتب سنوي يتم دفعه على مدى ثلاثة عقود.

لكن جميع الفائزين تقريبًا يختارون بدلاً من ذلك خيار النقد مقدمًا، حيث يمكنهم الحصول على مبلغ أصغر كمبلغ إجمالي.

وتقدر قيمة الجائزة النقدية لسحب ليلة السبت بـ 782.4 مليون دولار، وهذه خطوة متقدمة كبيرة مقارنة مع آخر جائزة كبرى ناجحة كانت في أوائل أغسطس، عندما كان على مشتري التذاكر في ولاية بنسلفانيا أن يكتفي بمبلغ 206.9 مليون دولار.

وشهد أكبر سحب يانصيب في التاريخ حتى الآن مشاركة 3 حاملي تذاكر "باور بول" في 3 ولايات أمريكية مختلفة تتسلسل مشاركاتهم إلى عام 2016. وقد اختار الفائزون دفع مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 327.8 مليون دولار.

وقال أحد الذين اشتروا التذكرة الذهبية وثلاث تذاكر أخرى من متجر بقالة محلي، لشبكة "إن بي سي" نيوز، إنهم اختاروا المال "لأننا لا نضمن الغد".

وقال الآخران إنهما سيتقاعدان مبكرًا، وينفقان المال بالحصول على جلسات تدليك واستبدال سيارتهما القديمة.