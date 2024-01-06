إحالة هاني شاكر للقضاء في مصر بتهمة "السب والقذف"

أحالت جهات التحقيق في مصر، اليوم السبت، الفنان هاني شاكر إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بسب وقذف النائب البرلماني أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وكان هاني شاكر قد علق على مكالمة مسربة بين النائب أحمد دياب والمستشار مرتضى منصور خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم خلالها الأول، ووصفه بعبارات اعتبرها دياب سبًّا وقذفًا.