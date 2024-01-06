إحالة هاني شاكر للقضاء في مصر بتهمة "السب والقذف"
أحالت جهات التحقيق في مصر، اليوم السبت، الفنان هاني شاكر إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بسب وقذف النائب البرلماني أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة.
وكان هاني شاكر قد علق على مكالمة مسربة بين النائب أحمد دياب والمستشار مرتضى منصور خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم خلالها الأول، ووصفه بعبارات اعتبرها دياب سبًّا وقذفًا.
بدوره، تواصل "إرم نيوز" مع المستشار محمد عثمان محامي النائب أحمد دياب ومقدم الدعوى، للوقوف على تفاصيل الإحالة، فقال: "الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الأسبق علق على مكالمة مسربة ومصطنعة قام بالتلاعب بها المستشار مرتضى منصور من أجل الإساءة إلى موكلي، بعبارات تحمل سبًّا وقذفًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وأضاف محامي أحمد دياب أنه تقدم بدعوى ضد كل من هاني شاكر ومرتضى منصور، يتهمهما بالسب والقذف بحق موكله، "وذلك إيمانا منا وموكلنا أحمد دياب بدولة سيادة القانون وتأكيدًا لاحترام القانون والدستور اللذين لا نرى لهما بديلًا لبناء قواعد الجمهورية الجديدة وتمكينها من استكمال قوتها الهائلة نحو المستقبل".