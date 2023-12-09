هاني شاكر يطرح أغنية جديدة تعيد انتعاشته الفنية

أعلن المطرب المصري هاني شاكر طرحه أغنية جديدة، مختلفة في مضمونها وشكلها عما اعتاده في مسيرته الفنية، التي غابت قليلا بعد استلامه منصبه في النقابة.

وكشف لموقع "إي تي بالعربي" إن أغنيته "انسى اللي خان" ستطرح في الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة لذلك.

وأوضح "شاكر" أنه يتعاون في أغنية "انسى اللي خان" مع الكاتب بهاء الدين محمد والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل، معلقا: "غنوة مختلفة جدًا جدًا يا رب تعجبكم؛ لأنها مختلفة شكلًا وموضوعًا وموسيقيًا، ومش هقدر أقول أكتر من كده".

ولفت إلى أنّ جلسة التصوير مختلفة وفيها "جرأة"، لكنه شدد على أنها جرأة تليق بمسيرته، معتبرا أن "التجديد مهم".