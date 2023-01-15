مفضل لدى المشاهير.. منزل غير مرئي بنحو 18 مليون دولار

تم تصنيع المنزل من الإطار الفولاذي وتمت تغطيته بالزجاج الذي يستخدم عادة في ناطحات السحاب، ويرتفع المنزل عن سطح الأرض على أعمدة خرسانية أسطوانية.



يضم المنزل غرفة معيشة ومساحة كبيرة لتناول الطعام حول المسبح مع تجهيزات مذهلة من الأرائك والكراسي، وشاشة عرض للأفلام، ويوجد أيضًا مطبخ مصمم ليلائم المناسبات التي يتم تنظيمها.



بالإضافة لذلك، يوجد في المنزل أربع غرف نوم تطل على الصحراء وتم تزويدها بمفروشات وأثاث للحفاظ على جمالية المنزل، بما في ذلك سرير زجاجي وحمام زجاجي مكشوف.