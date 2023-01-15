مفضل لدى المشاهير.. منزل غير مرئي بنحو 18 مليون دولار
سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على منزل Invisible Mansion الذي يقع في جنوب كاليفورنيا ويعتبر الوجهة المفضلة للمشاهير.
وتبلغ تكلفة هذا القصر غير المرئي نحو 14 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار)، وهو يمتد عبر نحو 5500 قدم مربعة ويعكس الصحراء بفضل شكله الخارجي، حيث يُحاط بالمرايا من جميع الجوانب.
ويتردد على هذا المنزل العديد من المشاهير، مثل: المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو، ومغني الراب ديبلو، ويكون هذا المنزل متاحًا للإيجار؛ لتصوير الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وإقامة المناسبات.
وقد صمم هذا المنزل المهندس المعماري توماس أوسينسك، ومنتج الأفلام كريس هانلي، بالقرب من حديقة جوشوا تري الوطنية، وتم تصميمه ليبدو وكأنه ناطحة سحاب.
تم تصنيع المنزل من الإطار الفولاذي وتمت تغطيته بالزجاج الذي يستخدم عادة في ناطحات السحاب، ويرتفع المنزل عن سطح الأرض على أعمدة خرسانية أسطوانية.
يضم المنزل غرفة معيشة ومساحة كبيرة لتناول الطعام حول المسبح مع تجهيزات مذهلة من الأرائك والكراسي، وشاشة عرض للأفلام، ويوجد أيضًا مطبخ مصمم ليلائم المناسبات التي يتم تنظيمها.
بالإضافة لذلك، يوجد في المنزل أربع غرف نوم تطل على الصحراء وتم تزويدها بمفروشات وأثاث للحفاظ على جمالية المنزل، بما في ذلك سرير زجاجي وحمام زجاجي مكشوف.
وقبل إنشاء منزل Invisible House، أجرى المصممون مسحًا بيولوجيًّا؛ لرسم خريطة لجميع أنواع النباتات والحيوانات في المكان، حتى لا يحدث ضررًا لأي منها من الكسوة الزجاجية.
ويهدف المصممون من وراء بناء هذا المنزل إلى تقليل التأثير البيئي عن طريق استخدام زجاج بمستويات منخفضة من الإشعاع مع تركيب ألواح ضوئية تستخدم الطاقة الشمسية الضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة زهيدة، بالإضافة إلى استخدام السخانات الشمسية على السطح لتسخين المياه بالطاقة الشمسية.