الفنان فؤاد شرف الدين يتماثل للشفاء بعد عملية جراحية "خطيرة"
كشف رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي، مستجدات الحالة الصحية لمواطنه الفنان فؤاد شرف الدين، بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم حميد بالدماغ.
وقال بدوي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الزميل فؤاد شرف الدين خضع لجراحة استئصال ورم حميد في الدماغ، والحمد لله العملية نجحت الحمد لله، لكنه ما زال بالمستشفى حتى الآن يتلقى العلاج بعد العملية الجراحية، ونتمنى له الشفاء العاجل".
وبخصوص خروج شرف الدين من المستشفى ثم عودته من جديد، أكد بدوي أنه "بالفعل خرج من المستشفى لساعات قليلة بناء على طلبه، لكنه ما لبث أن عاد مجددا له؛ لأنه بحاجة للرعاية والمتابعة الدقيقة نظرا لأن العملية التي خضع لها دقيقة".
وتعرض فؤاد شرف الدين، أخيرًا، لوعكة صحية أعلن عنها مواطنه الفنان باسم مغنية، الذي كشف عن دخول الفنان شرف الدين في أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، مبينًا أنه يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لا يحتمل التأخير.
وبحسب مغنية، فإن "ابنة النجم السينمائي فؤاد شرف الدين، الممثلة جمانة شرف الدين، أكدت أن والدها يحتاج إلى عملية استئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل أو مماطلة، وأشارت إلى أن كل يوم من التأخير يعرض حياة والدها للخطر".