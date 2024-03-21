وسام رضا يرد عبر"إرم نيوز" على نقاد مسلسل "ولاد بديعة"
يشارك الفنان السوري الشاب وسام رضا في موسم دراما رمضان الجاري بمسلسلي "ولاد بديعة"، و "مال القبان". وكشف في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أنه ما زال مستمراً في تصوير العمل الأول خلال الأيام الجارية ما بين سوريا ولبنان، والذي يظهر فيه بشخصية "السيكي"، ذلك الدور المركب الذي لم تتجلَّ كل تفاصيله مع عرض الحلقات الأولى من العمل.
وبالمصادفة هذا العام تقرر عرض العمل الثاني خلال الموسم نفسه وهو "مال القبان"، بعد أن خرج من سباق رمضان الماضي، ليُطل النجم الشاب على الجمهور السوري والعربي بمسلسلين دفعة واحدة خلال الشهر الفضيل، يكشف لنا تفاصيلهما في السطور المقبلة.
وعن تجربة مسلسل "ولاد بديعة"، يقول وسام: "حينما عُرض علي العمل وقرأت النص وتعرفت على شخصية السيكي التي أظهر بها خلال أحداث المسلسل شعرت باختلافه تماما عن التجارب الفنية السابقة التي ظهرت بها، وأحببت الكوميديا التي حملتها الشخصية والتحولات والشخصية المركبة والتجربة ككل سواء مع المخرجة المتميزة رشا شربتجي، أو مع الكتّاب علي وجيه، ويامن حجلي، وكل الممثلين المشاركين في العمل سلافة معمار، ومحمود نصر، حيث كان لي شرف اللقاء معهم في هذا العمل المهم الذي أراه يمس الشارع السوري 100%".
ويتابع: "هذا النص الأصيل الذي يجمع الكثير من النجوم السوريين بعمل واحد، وهذا ما تعودنا عليه بحضور نخبة من الممثلين في عمل واحد لتقديم عمل فني مشترك، وهي عادات الدراما السورية منذ سنوات طويلة بأن تحمل الأعمال الكثير من النجوم داخل عمل فني يمس الناس والشارع السوري".
"السيكي"
ويواصل وسام الحديث: "أعتبر نفسي محظوظ بالتواجد والحضور مع كتاب ومخرجين وممثلين كبار منذ بدايتي الفني خصوصا أنني تعلمت منهم الكثير، تعاملت مع هذا العمل بتحدٍّ كبير وبعد مشاورات ومناقشات فنية في بداية التحضير للعمل، وبتعاون شديد من الجميع تعرفت على الشكل والخط الذي ستكون عليه شخصية السيكي داخل أحداث ولاد بديعة، ولمن لا يعرف السيكي هو نوع من الحمام الأرخص ثمنا، وانطلقنا من هذا الموضوع وركزت في تقديم الشخصية على لغة الجسد والانفعالات الخاصة بها، لكن الشخصية لم تتجلى تفاصيلها الكاملة بعد خصوصا أنها مركبة وصعبة وتحمل الكثير من التحولات الدرامية التي لم تتجلى حتى الآن".
مال القبان
أما عن مشاركته في مسلسل "مال القبان" المؤجل منذ العام الماضي، فيقول: "سعيد للحضور بهذا العمل وعرضه خلال موسم رمضان الجاري خصوصا مع الشعور بالحزن على عدم عرضه في رمضان الماضي، أشارك في هذا العمل الذي أشارك فيه بـ10 مشاهد فقط حيث أؤدي مرحلة الشباب لشخصية نعمان التي يقدمها الفنان الكبير بسام كوسا، مسلسل مال القبان يقدم وينتقل بين عوالم مختلفة تمس الناس حيث سوق الخضره وتفاصيله والقصص الموجودة به، هذا الأمر أعتبره انطلاقة لعوالم سورية حقيقية قريبة من الناس، وهذا الأمر يعطي إضافة في العموم للممثل.
رد على الانتقادات
وعن انتقاد بعض الصحفيين لمسلسل "ولاد بديعة" ووصف بعض أحداثه بالتقاطع مع أعمال عربية وأجنبية أخرى سابقة، فيؤكد وسام "الصفة العامة الخاصة بالمسلسل هي الانتقال بين عوالم مختلفة أعتقد أن هذا الكلام هو مثل تكبير للمواضيع بشكل زائد، حتى أن البعض انتقد القطط بمسلسلي ولاد بديعة ومال القبان، والحقيقة أنني اندهشت من هذا الكلام؛ لأن القطة كائن موجود بالحياة وبالمصادفة تم استخدامه بطريقتين مختلفتين، لا أعرف أين وجه التشابه سواء في هذا الأمر أو بالعوالم التي طرحها كل عمل، أعتقد أن كتاب المسلسلين وهما يامن حجلي وعلي وجيه هما الأحق بالرد على هذه الأشياء، لكنني أرى أن ذكر التشابه أو التماس مع قصص أخرى هو أمر بعيد عن الصحة تماما، وكل عمل له طبيعته الخاصة والمعبرة عن الشارع السوري".
الدراما المصرية "حلم"
وعن موقفه ورغبته من الحضور بالدراما والأعمال الفنية المصرية، قال وسام: "حلم وتحد كبير لأي فنان، أتمنى أن تكون هناك الفرصة للحضور بالدراما المصرية من خلال معادلة فنية تضعني بعمل وبدور يقدمني بشكل جيد للجمهور المصري ويضيف لي، خصوصا أن الدراما المصرية هي الأقدم والأعرق ولها شعبية كبيرة وخصوصية بكل تأكيد، وأحد أحلامي الحضور بالدراما المصرية والتواجد الفني بمصر".
والدي حالة متفردة
وفي نهاية حديثنا مع وسام رضا كان لا بد من سؤاله عن والده النجم السوري والعربي الكبير أيمن رضا، وما الذي استفاده من خبرات فنية في نشأته بمنزل فني، ليرد: "نشأتي مع والدي الفنان الكبير أيمن رضا أفادتني كثيرا، حيث إن لديه مدرسة فنية خاصة من الصعب أن تتكرر به للغاية حيث تعلمت منه كأب وكممثل من خلال بنائه للشخصيات وكيفية التفكير بها وخياله الواسع، الذي يضعه دائما خارج الصندوق، فوالدي حالة متفردة لا يمكن أن تقارن، وكل هذه الأشياء فرضت علي مسؤولية كبيرة وتحدي أن تكون لي شخصية فنية خاصة بي وبعيدة عن الوالد تماما؛ لأنه حالة فنية استثنائية ولا تتكرر".