وسام رضا يرد عبر"إرم نيوز" على نقاد مسلسل "ولاد بديعة"

مال القبان

أما عن مشاركته في مسلسل "مال القبان" المؤجل منذ العام الماضي، فيقول: "سعيد للحضور بهذا العمل وعرضه خلال موسم رمضان الجاري خصوصا مع الشعور بالحزن على عدم عرضه في رمضان الماضي، أشارك في هذا العمل الذي أشارك فيه بـ10 مشاهد فقط حيث أؤدي مرحلة الشباب لشخصية نعمان التي يقدمها الفنان الكبير بسام كوسا، مسلسل مال القبان يقدم وينتقل بين عوالم مختلفة تمس الناس حيث سوق الخضره وتفاصيله والقصص الموجودة به، هذا الأمر أعتبره انطلاقة لعوالم سورية حقيقية قريبة من الناس، وهذا الأمر يعطي إضافة في العموم للممثل.

رد على الانتقادات

وعن انتقاد بعض الصحفيين لمسلسل "ولاد بديعة" ووصف بعض أحداثه بالتقاطع مع أعمال عربية وأجنبية أخرى سابقة، فيؤكد وسام "الصفة العامة الخاصة بالمسلسل هي الانتقال بين عوالم مختلفة أعتقد أن هذا الكلام هو مثل تكبير للمواضيع بشكل زائد، حتى أن البعض انتقد القطط بمسلسلي ولاد بديعة ومال القبان، والحقيقة أنني اندهشت من هذا الكلام؛ لأن القطة كائن موجود بالحياة وبالمصادفة تم استخدامه بطريقتين مختلفتين، لا أعرف أين وجه التشابه سواء في هذا الأمر أو بالعوالم التي طرحها كل عمل، أعتقد أن كتاب المسلسلين وهما يامن حجلي وعلي وجيه هما الأحق بالرد على هذه الأشياء، لكنني أرى أن ذكر التشابه أو التماس مع قصص أخرى هو أمر بعيد عن الصحة تماما، وكل عمل له طبيعته الخاصة والمعبرة عن الشارع السوري".

الدراما المصرية "حلم"

وعن موقفه ورغبته من الحضور بالدراما والأعمال الفنية المصرية، قال وسام: "حلم وتحد كبير لأي فنان، أتمنى أن تكون هناك الفرصة للحضور بالدراما المصرية من خلال معادلة فنية تضعني بعمل وبدور يقدمني بشكل جيد للجمهور المصري ويضيف لي، خصوصا أن الدراما المصرية هي الأقدم والأعرق ولها شعبية كبيرة وخصوصية بكل تأكيد، وأحد أحلامي الحضور بالدراما المصرية والتواجد الفني بمصر".

والدي حالة متفردة

وفي نهاية حديثنا مع وسام رضا كان لا بد من سؤاله عن والده النجم السوري والعربي الكبير أيمن رضا، وما الذي استفاده من خبرات فنية في نشأته بمنزل فني، ليرد: "نشأتي مع والدي الفنان الكبير أيمن رضا أفادتني كثيرا، حيث إن لديه مدرسة فنية خاصة من الصعب أن تتكرر به للغاية حيث تعلمت منه كأب وكممثل من خلال بنائه للشخصيات وكيفية التفكير بها وخياله الواسع، الذي يضعه دائما خارج الصندوق، فوالدي حالة متفردة لا يمكن أن تقارن، وكل هذه الأشياء فرضت علي مسؤولية كبيرة وتحدي أن تكون لي شخصية فنية خاصة بي وبعيدة عن الوالد تماما؛ لأنه حالة فنية استثنائية ولا تتكرر".