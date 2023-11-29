جيمي كارتر يشارك في مراسم تأبين زوجته بحضور بايدن وكلينتون‎

وكارتر الذي يعجز عن الكلام بسبب وضعه الصحّي، جلس في الكنيسة في الصفّ الأمامي إلى جانب كلّ من الرئيسين الحالي جو بايدن والأسبق بيل كلينتون، وجميع السيّدات الأوائل الخمس اللواتي ما زلن على قيد الحياة وهنّ: جيل بايدن ولورا بوش وهيلاري كلينتون وميشيل أوباما وميلانيا ترامب، بالإضافة إلى أحفاد الزوجين كارتر الـ11 وأبناء أحفادهم الـ14.

والتقت روزالين بجيمي كارتر في 1945 عندما كانت في الجامعة وكان هو في إجازة من الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس.

وتزوّج جيمي وروزالين كارتر في 1946 وأصبحا مذّاك زوجين لا يفترقان سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

واشتهرت روزالين كارتر بعد خروجها من البيت الأبيض بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الصحة وخاصة الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع الحفاظ على صورتها العامة بوصفها امرأة متواضعة.

ووُلدت روزالين كارتر في بلدة بلاينز الصغيرة في 18 آب/أغسطس 1927، وكانت البكر بين أربعة أبناء. وتوفي والدها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وعملت مع والدتها في مهنة الخياطة لتحصيل معيشتها.

وسيوارى جثمان الراحلة الثرى الأربعاء في قرية بلينز الصغيرة حيث عاش الزوجان لعقود من الزمن، في جنازة سيقتصر المشاركون فيها على الأقربين وفي مقدّمتهم الرئيس السابق الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة على الإطلاق.