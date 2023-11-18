زوجة جيمي كارتر تتلقى رعاية إلى جانبه في المنزل

تتلقى السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة روزالين كارتر (96 عاماً) رعاية تلطيفية في المنزل إلى جانب زوجها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، الذي يعيش أيضاً أيامه الأخيرة، وفق ما أعلن مركز كارتر، الجمعة.

وقالت المؤسسة التي تدير صورة جيمي كارتر وإرثه إن "السيدة الأولى السابقة والرئيس كارتر يمضيان بعض الوقت معاً ومع العائلة". وتجدد عائلة كارتر طلبها بالحفاظ على الخصوصية، وتشعر بالامتنان لكل "عبارات الحب والدعم التي تلقتها".

ويتلقى الرئيس السابق، البالغ 99 عاماً والحائز جائزة نوبل للسلام، رعاية تلطيفية منذ شباط/فبراير في منزل الزوجين في بلينز في ولاية جورجيا الأميركية.

وكارتر، الذي تولى الرئاسة الأميركية لولاية واحدة بين عامَي 1977 و1981، هو أكبر رئيس أميركي على قيد الحياة.

وتزوج جيمي وروزالين كارتر في العام 1946.