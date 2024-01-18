بعد خروجه من المستشفى.. بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية

كشف الفنان المصري بيومي فؤاد تفاصيل تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، مشيرا إلى أنه أصيب بأنفلونزا.

وقال بيومي فؤاد في تصريحات لـ"إرم نيوز" إنه تعرض لأنفلونزا شديدة، أثناء سفره لتصوير أحد الأعمال في الخارج، مشيرا إلى أنه ذهب إلى المستشفى وخضع لجلسة بخار ماء، وبات بصحة جيدة.

وتعرض الفنان بيومي فؤاد لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة القاهرة.