نقل الفنان بيومي فؤاد للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
تعرض الفنان المصري بيومي فؤاد لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة القاهرة.
ونشر محمد نجل بيومي فؤاد صورة لوالده من داخل المستشفى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ويظهر بالصورة وعلى وجهه قناع التنفس الصناعي، دون الكشف عن تفاصيل الأزمة.
وتواصلت "إرم نيوز" مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بمصر والفنانة نهال عنبر المسؤول عن الملف الطبي في النقابة، إلا أنهما أكدا أنه ليس لديهما علم بالأزمة.
وكان آخر ظهور لبيومي فؤاد، بالمملكة العربية السعودية في العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"، الذي يشارك ببطولته.