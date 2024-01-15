نقل الفنان بيومي فؤاد للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة‎

وتواصلت "إرم نيوز" مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بمصر والفنانة نهال عنبر المسؤول عن الملف الطبي في النقابة، إلا أنهما أكدا أنه ليس لديهما علم بالأزمة.

وكان آخر ظهور لبيومي فؤاد، بالمملكة العربية السعودية في العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"، الذي يشارك ببطولته.