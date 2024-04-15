هل تخلّت الدراما السورية عن دورها "التنويري"؟

تعرضت الدراما التلفزيونية السورية هذا الموسم، لانتقادات شديدة، اتهمتها بالتخلي عن رسالة الفن وتبنّي الأعمال الجادة التي اشتُهرت بها تاريخياً، مراعاةً للسوق وضمان بيع المسلسلات.

ويعود الفضل، تاريخياً، في تأسيس الدراما السورية، إلى المسرحيين الأوائل الذين وفدوا إلى التلفزيون منذ بدايته.

وكانت باكورة الدراما السورية، تمثيلية "الغريب" عام 1960، عن بطولات الثورة الجزائرية.

وازدهرت الدراما السورية، بفضل النهضة المسرحية وما نتج عنها من أعمال شهيرة مثل "ضيعة تشرين" و"كاسك يا وطن" و"غربة"، شكلت نهجاً مشت عليه الدراما فيما بعد.

شقاق الدراما عن المسرح

ومع الوقت، بدأ شقاق الدراما عن المسرح يتضح مع تراجع "أبي الفنون" عن تصدر المشهد، إثر تعرضه لسلسلة أزمات شكلت فرصة لتغريد الدراما في فضاء آخر بشكل متدرج.