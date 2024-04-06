ناقد فني كويتي يثير الجدل: لا توجد دراما لبنانية من دون السوريين

أثار الناقد الفني الكويتي المعروف، بشار الجاسم، الجدل، عندما قال في تصريحات مثيرة إن الدراما اللبنانية غير موجودة من دون الفنانين السوريين.

وكان الجاسم ضيفاً على برنامج حواري على إذاعة "مارينا" الكويتية، عندما بدأ انتقاده للأعمال الدرامية اللبنانية التي لا يشارك فيها فنانون سوريون.

وقال الجاسم، الذي تنشر تقييماته وانتقاداته الفنية الصحافة المحلية: "خلي نكون واقعيين.. الدراما اللبنانية من دون الفنان السوري عناية مركزة.. السوريون يسوون لها إنعاش وتقوم".

وتابع: "أنا آسف اللبنانيين أصدقاء، لكن لبنان مشهورة بالمنوعات والبرامج".