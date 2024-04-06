ناقد فني كويتي يثير الجدل: لا توجد دراما لبنانية من دون السوريين
أثار الناقد الفني الكويتي المعروف، بشار الجاسم، الجدل، عندما قال في تصريحات مثيرة إن الدراما اللبنانية غير موجودة من دون الفنانين السوريين.
وكان الجاسم ضيفاً على برنامج حواري على إذاعة "مارينا" الكويتية، عندما بدأ انتقاده للأعمال الدرامية اللبنانية التي لا يشارك فيها فنانون سوريون.
وقال الجاسم، الذي تنشر تقييماته وانتقاداته الفنية الصحافة المحلية: "خلي نكون واقعيين.. الدراما اللبنانية من دون الفنان السوري عناية مركزة.. السوريون يسوون لها إنعاش وتقوم".
وتابع: "أنا آسف اللبنانيين أصدقاء، لكن لبنان مشهورة بالمنوعات والبرامج".
ووجد الجاسم كثيراً من المؤيدين لانتقاداته للدراما اللبنانية، لكن ذلك لم يمنع غاضبين من تصريحات الناقد الكويتي من الدفاع عن دراما بلادهم وفنانيها.
واستشهد مدونون لبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح المسلسل اللبناني "ع أمل"، فيما رد عليهم فريق آخر بكون الفنانين السوريين مشاركين فيه أيضاً.
وكتبت إحدى المدونات في "إنستغرام" "مين هيدا أصلا؟ وليش كلامو أصلا الو قيمة؟ ولا حابب يثير الجدل بس... الممثلون السوريون ما بحاجة لشهادة حدا أول شي ملوك الدراما تمثيل وكتابة وإخراج.. بس الدراما اللبنانية ما بحاجة لحدا يسندها وأفضل دليل مؤخرا ع أمل ماغي بوغصن".
وقال آخر: "صحيح أن السوريين صاروا من أساسيات نجاح الدراما اللبنانية، بس بالغ كثير في انتقاده للدراما اللبنانية بصراحة".
وعلى الجانب الآخر، ردت مدونة تدعى سيرين: "أنا لبنانية وكلامه صح مليون في المية الحقيقة حقيقة".
وقال مدون يدعى عباس في السياق ذاته: "أنا لبناني بس الحقيقة السوريون أشطر وهني شهروا أكتر الناس، الحق يقال، وليس انتقاصا من الدراما اللبنانية".