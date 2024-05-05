في ذكرى رحيله.. أيمن زيدان يكتب رسالة مؤثرة لنجله نوار

منذ 13 عامًا لا يمر يوم الخامس من مايو مرورًا عاديًا على الفنان السوري أيمن زيدان، فمنذ أن تُوفي ابنه "نوار" في ذاك التاريخ، من العام 2011، بعد معاناة مع نوع نادر من مرض السرطان أصاب الأنسجة بين الرئتين، وبطل "نهاية رجل شجاع" يستذكر مرارة الغياب سنةً بعد أخرى.

والمقربون من الفنان زيدان يعرفون أن "أيمن"، قبل 5/5/2011، هو غيره بعده، لاسيما أنه كان يُعوِّل على ابنه الأصغر "نوار" بأن يتابع مسيرته الفنية التي بدأها منذ ما يقارب النصف قرن، إذ كان الشاب الذي فارق الحياة بعمر التاسعة عشرة موهوبًا، وصاحب ظلٍّ خفيف، وخاض عدة تجارب في التمثيل، والتأليف، وإخراج الأفلام القصيرة رغم سنه الصغير.

كتب أيمن زيدان عبر صفحته على فيسبوك: "عذرًا ياولدي.. كم تتعبني ذكرى رحيلك.. ثلاثة عشرة عامًا، وفي ذكرى ترجُّلِكَ عن صهوة الحياة تأتيني بضجيجك المُحَبَّبْ، وتُمطِرني بأحلامك التي لاحدود لها، وأعود إلى وصايتي التي لاتطيقها، وألجم جموحك المتهور".