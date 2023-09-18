مصرع 20 شخصا من عمال شركة تعدين ألماس في جنوب إفريقيا

لقي 20 شخصا على الأقل من عمال شركة التعدين العملاقة "دي بيرز" مصرعهم عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في جنوب إفريقيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وأفادت إدارة النقل في مقاطعة ليمبوبو الشمالية أن "حافلة تقل عمالا من منجم فينيشيا تعرضت لحادث سير بعد ظهر الأحد"، مضيفة أن الحادث "أودى بحياة ما لا يقل عن 20 عاملا".

وصرّح فونغاني تشوك المتحدث باسم الإدارة، أن الحادث وقع قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، على بعد نحو 25 كيلومترا من المنجم قرب الحدود مع زيمبابوي في أقصى شمال البلاد.

وقال تشوك إن "الحافلة اصطدمت بشاحنة".

ورغم امتلاك جنوب إفريقيا إحدى أهم شبكات الطرق حداثة في القارة السمراء، إلا أن سجلها من حيث السلامة يعتبر الأسوأ.