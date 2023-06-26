تقرير: الإمارات وجهة مفضلة للمهاجرين الأثرياء من جنوب إفريقيا

بيّن تقرير هجرة الثروة لعام 2023 الذي أعدته هينلي & بارتنر، أن الإمارات تستعد لاستقبال تدفق كبير في عدد المهاجرين الأثرياء من جنوب إفريقيا.

واختار هؤلاء الأثرياء دولة الإمارات وأستراليا للهجرة إليها، وهم الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أمريكي في عام 2022.