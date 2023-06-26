تقرير: الإمارات وجهة مفضلة للمهاجرين الأثرياء من جنوب إفريقيا
بيّن تقرير هجرة الثروة لعام 2023 الذي أعدته هينلي & بارتنر، أن الإمارات تستعد لاستقبال تدفق كبير في عدد المهاجرين الأثرياء من جنوب إفريقيا.
واختار هؤلاء الأثرياء دولة الإمارات وأستراليا للهجرة إليها، وهم الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أمريكي في عام 2022.
وتفقد جنوب إفريقيا 1500 ثري من أصحاب الثروات العالية، ووصل حوالي 400 منهم بالفعل إلى الإمارات في العام 2022، ومن المتوقع أن يغادر 500 آخرون جنوب إفريقيا خلال 2023.
وتعتبر الإمارات ملاذا آمناً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما يجذب أصحاب الثروات إليها وفقا لأندرو أمويلز، رئيس الأبحاث في "نيو ورلد ويلث".
وأشاد الخبير حسبما نقلت عنه "بيزنس تك"، بالخدمات المالية والرعاية الصحية والنفط والغاز والعقارات والتكنولوجيا والسفر والسياحة الذي يتمتع به اقتصاد الإمارات.
وأشار أمويلز إلى أن الإمارات تعتبر من أكثر معدلات الضرائب تنافسية على مستوى دول العالم.
وجانب آخر تحدث عنه الخبير وهو الجانب العلاجي، مبينا أن العديد من الأجانب يختارون الإمارات وجهة علاجية لهم لوجود نظام رعاية صحية متطور.
وتمتلك الإمارات وفقا للخبير عقارات مميزة ومشاريع، بالإضافة إلى المراكز الترفيهية الفاخرة والمطاعم من الدرجة الأولى.