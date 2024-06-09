تكريما لآلاف العمّال.. بلدة كرواتية تشيّد مجسّمًا لسيارة مرسيدس (صور)

واختار النحّات ميسلاف ريبيك نموذجا أسطوريا هو سيارة "دبليو 115" تعود إلى ستينيات القرن الفائت وسبعينياته.

ويقول توبيك، "كانت هذه السيارة متقدمة جدا على عصرها، ولا تزال تتسم بطابع الحداثة حتى اليوم".

ويظهر الولاء لمرسيدس عند أول نظرة إلى إيموتسكي التي يبلغ عدد سكانها تسعة آلاف نسمة. فنصف مركباتها المسجلة البالغ عددها 16 ألفاً هي من نوع مرسيدس، وهو ما يمثل أعلى معدّل لسيارات مرسيدس بالنسبة إلى عدد الأفراد في العالم، بحسب ما يتفاخر سكان المنطقة.

وثمة مئتان وثلاثون شخصاً مسجّلون في نادي إيموتسكي للمرسيدس الذي يرأسه توبيك المالك لمرسيدس من طراز 1929.