"مرسيدس بنز" تطلق أول سيارة ذاتية القيادة من المستوى الثالث

نجحت "مرسيدس بنز" في بيع سيارتها الأولى المجهزة ببرنامج القائد الآلي، وهو برنامج القيادة الذاتية من المستوى الثالث، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل هذا الإنجاز لحظة محورية في صناعة السيارات، حيث تسمح السيارة للسائقين بترك السيطرة على مسؤوليات التوجيه والمراقبة في ظل ظروف معينة.

وبحسب تقرير نشره موقع "live science"، طرحت مرسيدس بنز برنامج القائد الآلي الخاص بها بعد الحصول على موافقة السلطات التنظيمية، ما يوفر للسائقين تجربة رائدة في القيادة الآلية.

وتتويجًا لجهود البحث والتطوير المكثفة، يتيح نظام القائد الآلي للسائقين الابتعاد عن التحكم اليدوي، مما يسمح بتجربة بدون استخدام اليدين ودون النظر إلى الطريق.

وأكدت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا (DMV) بيع أول مركبة ذاتية القيادة من المستوى الثالث في أمريكا الشمالية، مع توفر ما يقرب من 65 مركبة الآن للشراء في الولاية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام مرسيدس بنز بتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية وتعزيز تجربة القيادة للمستهلكين.