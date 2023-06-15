طبيبة تحذر: قلوبنا في خطر وهكذا نحميها

وقالت بولينا إن التقدم بالعمر وتأثير عوامل خارجية عديدة يمكن أن يفقد القلب القدرة المطلوبة لضخ الدم، كذلك الإجهاد يخلق عبئا إضافيا على القلب والأوعية الدموية وجسم الإنسان بصورة عامة.

ولتجنب تلك المخاطر والحفاظ على عمل القلب والأوعية الدموية والجسم بصورة عامة، دعت بولينا إلى تناول كمية كافية من المواد المغذية والفيتامينات والعناصر المعدنية.

وكشفت الطبيبة بولينا أن سكان بلدان حوض البحر المتوسط من النادر أن يصابوا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة بفضل نظامهم الغذائي، الذي يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية.