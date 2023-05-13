البطيخ يحميك من أمراض القلب "السبب الرئيسي للوفاة"

كشفت دراسة حديثة أن البطيخ قد يكون مغذيا أكثر مما كان يعتقد سابقا ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض الذي يشكل السبب الرئيسي للوفاة في العالم.

ووفقا لـ"سبوتنيك"، وجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا المزيد من البطيخ حصلوا على كمية أكبر من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم و"فيتامين سي" ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع"healthline".

وبحسب الدراسة التي نُشرت في "Nutrients"، فإن تناول البطيخ يمكن أن يساعد في الواقع على زيادة إجمالي المغذيات وجودة النظام الغذائي.

وأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم حيث يموت بسببها 1 من 4 أشخاص.

وقام مؤلفو الدراسة بتحليل بيانات من دورات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) 2003-2018، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا البطيخ يتناولون كميات أكبر من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ، بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى.

ويقول مؤلفو الدراسة إن هذا يشير إلى أن البطيخ يمكن أن يزيد من تناول العناصر الغذائية وكذلك جودة النظام الغذائي لدى كل من الأطفال والبالغين.