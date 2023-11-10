إغلاق موقع سياحي في آيسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني

أغلق موقع بلو لاغون السياحي الشهير في جنوب غرب آيسلندا، أبوابه مؤقتًا، الخميس، في خطوة احترازية إثر تراكم الصهارة على التربة المجاورة، ما أثار مخاوف من احتمال حصول ثوران في الموقع.

واتخذ الموقع المعروف بأحواضه ذات المياه الفيروزية وفنادقه الفاخرة، "قرارًا استباقيًا بوقف أنشطته مؤقتا لمدة أسبوع" رغم أن السلطات لم ترفع مستوى التأهب "خلال هذه الفترة الزلزالية"، وفق ما ورد عبر موقعه الإلكتروني.

وسيستمرهذا الإغلاق، حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينيتش.

وتم تسجيل أكثر من 400 هزة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الإجمالي للهزات الأرضية، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر23، ألف هزة أرضية، وفق معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي.