إغلاق موقع سياحي في آيسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني
أغلق موقع بلو لاغون السياحي الشهير في جنوب غرب آيسلندا، أبوابه مؤقتًا، الخميس، في خطوة احترازية إثر تراكم الصهارة على التربة المجاورة، ما أثار مخاوف من احتمال حصول ثوران في الموقع.
واتخذ الموقع المعروف بأحواضه ذات المياه الفيروزية وفنادقه الفاخرة، "قرارًا استباقيًا بوقف أنشطته مؤقتا لمدة أسبوع" رغم أن السلطات لم ترفع مستوى التأهب "خلال هذه الفترة الزلزالية"، وفق ما ورد عبر موقعه الإلكتروني.
وسيستمرهذا الإغلاق، حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرينيتش.
وتم تسجيل أكثر من 400 هزة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الإجمالي للهزات الأرضية، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر23، ألف هزة أرضية، وفق معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي.
وهزت سلسلة زلازل خفيفة في الأسابيع الأخيرة شبه جزيرة ريكيانيس، حيث يقع "بلو لاغون". ورصد معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، انتفاخًا في الأرض ناجمًا عن تراكم الصهارة على عمق 5 كيلومترات.
وأشارت الهيئة على موقعها إلى أن الظاهرة مستمرة بوتيرة مماثلة دون أن ترصد في الوقت الحالي أي حركة تصاعدية للصهارة قد تؤدي إلى ثوران.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أوضح معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي أنه "لا توجد حاليًا علامات واضحة على أن الصهارة تقترب من السطح"، لكن الوضع قد يتغير بسرعة.
ويعد هذا الانتفاخ الخامس للأرض الذي يُلاحظ في المنطقة منذ عودة النشاط الزلزالي في شبه جزيرة ريكيانيس، في كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد حوالى 8 قرون من السكون.