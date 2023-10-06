قلق في نابولي من ثوران بركان ‎"كامبي فليغري"

كان ألفريدو كولاتو في صِغَره يسلق البيض على كامبي فليغري، وهو بركان قرب مدينة نابولي الإيطالية يقول الخبراء إنه قد يثور بسبب الزلازل التي تضرب تلك المنطقة.

وعمّ القلق من ثوران البركان سكّان المنطقة المعرّضة للخطر البالغ عددهم نحو نصف مليون شخص، بعد الهزّات التي شهدتها في الآونة الأخيرة، ومن بينها واحدة بقوة 4,2 درجة هي الأعنف منذ 40 عامًا.

ويعيش "ألفريدو كولاتو" في قلب منطقة كامبي فليغري التي تطل منازلها على الأراضي البركانية من جهة، وعلى خليج بوتسوولي البديع من جهة أخرى.

ويروي الرجل، البالغ من العمر 62 عامًا، كيف كان وأصدقاء طفولته يلفون البيض بورق القصدير (الألمنيوم) ثم يدفنونه في الـ"سولفاتارا" وسط أعمدة من دخان الغازات البركانية المتصاعدة من الأرض.

ومن على قمة البركان، حيث تجتاح رائحة الكبريت الحلق، كانوا ينظرون إلى مونتي نوفو (الجبل الجديد) الذي نشأ بفعل الثوران الأخير العام 1538.

ونبّه كولاتو إلى أن "خليج بوتسوولي سيسقط في البحر إذا ثار بركان كامبي فليغري مجددًا". وقال لوكالة فرانس برس: "نحن نعيش في قلق دائم، ولا يغمض للناس جفن".

أكبر "كالديرا"

لهذا البركان الذي يمتد على محيط 15 × 12 كيلومترًا منخفض مع قاع مسطح من نوع المنخفضات التي يخلّفها ثوران البركان عادة، وهو أكبر "كالديرا" ("غلّاية" بالإسبانية) نشطة في أوروبا، ويقع على تخوم مدينتي نابولي وبوتسوولي الساحليتين.

ويطغى على كامبي فليغري في هذه المنطقة بركان فيزوفيو الضخم القريب منه والمطلّ على خليج نابولي. ومع أن هذا البركان اشتهر بأنه محا مدينة بومبيي من الخريطة، العام 1979، بعد الميلاد وطمرت حممه شوارعها وسكانها، فإنه لم يعد اليوم يشكّل أي تهديد.