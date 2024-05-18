حيل فعالة تساعدك في خفض فواتيرك أثناء التسوق
كشفت صحيفة أمريكية عن بعض الحيل التي قد تساعدك في السيطرة على مصروفاتك وخفض تكاليف مشترياتك أثناء تسوقك في المتاجر ومحال البقالة.
ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه على المدى الطويل، يعتبر الطهي في المنزل "أرخص وصحيا أكثر"، من تناول وجبات المطاعم السريعة أو الوجبات الجاهزة التي تعرضها محال البقالة.
تناول اللحوم
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خبراء قولهم، إن التوقف عن تناول اللحوم لمرة أو أكثر خلال الأسبوع، قد يضبط ميزانيتك الشهرية، معتبرين أن البيض والبقوليات مصدر جيدا للبروتين، وبالوقت نفسه تعتبر رخيصة الثمن، إضافة إلى أنه يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، وستبقى صالحة للتناول لفترات أطول من بقاء اللحوم قابلة للأكل.
التفكير أكثر من مرة قبل الشراء
ويؤكد التقرير أن من خطوات الاقتصاد في المشتريات، التفكير أكثر من مرة قبل شراء أي احتياج من الأسواق، حيث إن التفكير لمرتين قبل الشراء قد يساعدك على التراجع عن القرار إذا عرفت أنه بمقدورك الاستغناء عنه.
وينصح الخبراء بعدم التهاون وإهمال قسائم الخصم "الكوبونات" لتوفير الميزانيات الشهرية.
مقارنة الأسعار
وفي خطوات أخرى لتوفير المال عند التسوق، احرص على مقارنة الأسعار مع المنافسين قبل الشراء، حيث إن غالبا ما تُعْرَض ذات المنتجات لدى المنافسين وهي مشمولة بعروض ترويجية أو أسعار مخفضة.
وجبات "السناك"
يشار إلى أن التقليل من الوجبات الخفيفة "السناك" يمكن أن يكون له تأثير كبير على فاتورة البقالة الخاصة بك.