حيل فعالة تساعدك في خفض فواتيرك أثناء التسوق

كشفت صحيفة أمريكية عن بعض الحيل التي قد تساعدك في السيطرة على مصروفاتك وخفض تكاليف مشترياتك أثناء تسوقك في المتاجر ومحال البقالة.

ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه على المدى الطويل، يعتبر الطهي في المنزل "أرخص وصحيا أكثر"، من تناول وجبات المطاعم السريعة أو الوجبات الجاهزة التي تعرضها محال البقالة.

تناول اللحوم

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خبراء قولهم، إن التوقف عن تناول اللحوم لمرة أو أكثر خلال الأسبوع، قد يضبط ميزانيتك الشهرية، معتبرين أن البيض والبقوليات مصدر جيدا للبروتين، وبالوقت نفسه تعتبر رخيصة الثمن، إضافة إلى أنه يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة، وستبقى صالحة للتناول لفترات أطول من بقاء اللحوم قابلة للأكل.