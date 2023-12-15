طبيبة تحذر: لا تتناول الحلويات إذا كنت متوترا

حذرت طبيبة من عادة اللجوء إلى الحلويات أثناء التوتر ولتهدئة النفس والتي من الممكن أن تؤدي إلى الإدمان على السكر.

وقالت طبيبة الأعصاب الروسية غالينا دانيليفسكايا في حديث لبوابة "لينتا. رو" الإلكترونية "إذا اعتاد الإنسان عندما يشعر بالضيق على رفع مزاجه بمساعدة الطعام، فمع مرور الوقت تتكون في دماغه روابط عصبية ستكون مسؤولة عن استبدال العواطف بالطعام الحلو.