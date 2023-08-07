"مرعي البريمو" يسيطر على محمد رمضان

سيطر الفنان المصري محمد هنيدي على صدارة شباك تذاكر أفلام صيف 2023 خلال خمسة أيام من عرض فيلمه الجديد "مرعي البريمو"، وذلك ضمن منافسة شرسة مع فيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان.

وحقق هنيدي في اليوم الأول لعرض الفيلم مليونًا و303 آلاف جنيه، وتجاوز في أربعة أيام حاجز 5.5 مليون جنيه، فيما حقق أمس الأحد 924 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 6 ملايين و457 ألف جنيه.

فيما احتل فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام الصيف 2023، خلف "مرعي البريمو"، إذ اكتفى رمضان بـ 808 آلاف جنيه، في خامس أيام عرض فيلمه.

ووصل إجمالي ما حققه رمضان في "ع الزيرو" بدور العرض حتى الآن إلى قرابة 4 ملايين و513 ألف جنيه.