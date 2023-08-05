حضور كبير للعرض الأول لفيلم "مرعي البريمو"

شهد فيلم "مرعي البريمو" حضورا كبيرا من محبي الفنان محمد هنيدي وعاشقي الكوميديا المصرية خلال العرض الأول للفيلم في السينما.

وحرص الفنان محمد هنيدي وعدد من أعضاء الفريق الفني، على التواجد في يوم العرض الأول للفيلم في دبي والاحتفال بانطلاقته مع جمهوره الذي ينتظر مشاهدة الفيلم بفارغ الصبر.

وتفاجأ هنيدي، بمواكبة مدينة دبي لأحداث الفيلم من خلال نشر كميات كبيرة من البطيخ في عدد من الشوارع، لاسيما وأن الفيلم يتحدث عن حب البطل للبطيخ.

يعتبر البعض أن فيلم "مرعي البريمو" عودة فنية قوية، وعربون محبة لشراكة هنيدي ورفيقه بالنجاح المخرج سعيد حامد بعد غياب 18 عاما.

وشارك هنيدي المخرج حامد العديد من الأفلام التي حازت نجاحا كبيرا خلال الأعوام الماضية.

وعبّر هنيدي عن سعادته بانطلاق فيلمه الجديد من الدولة الأحب على قلبه دولة الإمارات كمحطة أولى لجولته الترويجية لـ "مرعي البريمو".

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد هنيدي صاحب الفكرة الأساسية له، حول تاجر بطيخ صعيدي واسمه "مرعي"، وزوجته "جمالات" إذ يعيشان مواقف كوميديه وطريفة.

وتكشف تفاصيل أحداث الفيلم شغف "مرعي" الكبير بالبطيخ، واحتفاظه به في كل أركان منزله والمشكلات التي يتعرض لها بسبب هذا الشغف الغريب بالبطيخ.

وأكد هنيدي أن قصة الفيلم مستوحاة من شخصية الممثل المصري الراحل أحمد مرعي، وستكون لفتة لذكراه ولشخصيته المحبوبة، لافتا إلى أن الفيلم لن يسرد تفاصيل حياة مرعي أو سيرته الذاتية.