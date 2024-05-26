شيماء سيف ترد على هجوم فجر السعيد
ردَّت الفنانة المصرية شيماء سيف بطريقة "غير مباشرة" على هجوم الإعلامية الكويتية فجر السعيد عليها من خلال فيديو شاركته عبر صفحتها في إنستغرام يتضمن مقطعًا من أغنية شيرين عبد الوهاب تقول فيه "كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد".
وقالت شيماء: "راجعة لكم من تاني وهكمل شغلي وهعيش وأموت strong independent woman".
وعادت شيماء لتعلق على الفيديو قائلة "الإفيهات وخفة الدم بلساني مش بالدهون والكرش.. واخدالي بالك ياصفرا تعالي اشربي شاي عشان أنا مقاطعة".
وكانت فجر السعيد هاجمت شيماء بعدما أجرت الأخيرة عملية تكميم معدة لإنقاص وزنها، مؤكدة أن شيماء فقدت حسها الفكاهي.
ونشرت فجر أمس عبر فيسبوك صورة من حوار الفنانة المصرية شيماء سيف مع الإعلامية ياسمين عز، في "برنامج كلام الناس" وعلقت قائلة: "شيماء سيف ضعفت ودمها صار ثقيلا.. كانت تقتلني ضحكا والآن تكسر خاطري، حسافة عليها خسرنا نجمة كوميديا".
وعادت فجر السعيد لترد على الفيديو الذي نشرته شيماء سيف حيث شاركت صورة لها من الفيديو وعلقت عليها قائلة: " شيماء سيف تصف من انتقدت ثقل دمها بأنها صفرا، وبما إني المقصوده فممكن تغيري اللون الأصفر لإني ما أحب نادي القادسية وبالذات بعدما أغلقوا كشافات النادي على جمهور نادي الكويت الذي يحتفل بفوز فريقه بالدوري الممتاز".
وأضافت فجر موجهةً كلامها لشيماء: "خليها بيضاء لأني كويتاويه وزملكاوية ولوني أبيض والصفار شوفي غيري أعطيه هالصفه واعتقد إنت أقرب مني لهم فالألوان تتقارب مهو بعدين أجي أشرب شاي فين بالضبط ولو نخليها قهوة سيعم الفرح والسرور".