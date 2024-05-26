شيماء سيف ترد على هجوم فجر السعيد

ونشرت فجر أمس عبر فيسبوك صورة من حوار الفنانة المصرية شيماء سيف مع الإعلامية ياسمين عز، في "برنامج كلام الناس" وعلقت قائلة: "شيماء سيف ضعفت ودمها صار ثقيلا.. كانت تقتلني ضحكا والآن تكسر خاطري، حسافة عليها خسرنا نجمة كوميديا".

وعادت فجر السعيد لترد على الفيديو الذي نشرته شيماء سيف حيث شاركت صورة لها من الفيديو وعلقت عليها قائلة: " شيماء سيف تصف من انتقدت ثقل دمها بأنها صفرا، وبما إني المقصوده فممكن تغيري اللون الأصفر لإني ما أحب نادي القادسية وبالذات بعدما أغلقوا كشافات النادي على جمهور نادي الكويت الذي يحتفل بفوز فريقه بالدوري الممتاز".

وأضافت فجر موجهةً كلامها لشيماء: "خليها بيضاء لأني كويتاويه وزملكاوية ولوني أبيض والصفار شوفي غيري أعطيه هالصفه واعتقد إنت أقرب مني لهم فالألوان تتقارب مهو بعدين أجي أشرب شاي فين بالضبط ولو نخليها قهوة سيعم الفرح والسرور".