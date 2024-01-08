المغرب.. جدل واسع بعد دعوات برلمانية لحظر"تيك توك"

طرح نواب في البرلمان المغربي اقتراحا حول إغلاق منصة "تيك توك" في البلاد، معربين عن قلقهم من محتوى المنصة الذي وصفوه بـ"الهدّام والخطير".

وفي أول رد لها على المقترح، أعلنت الحكومة أنها ستدرسه بشكل جدي.

وأثار المحتوى المعروض على "تيك توك" استياء عارما في المغرب، إذ يتضمن مقاطع رقص مثيرة، بالإضافة إلى تحديات خطيرة ترتبط بالتسول الرقمي أو ذات إيحاءات جنسية، في الوقت الذي يصعب على السلطات المغربية فرض رقابة على هذا المحتوى المعروض على المنصة الرقمية.