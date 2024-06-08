مشهد "هوليودي" من هليكوبتر قد يدخل "يوتيوبر" شهير إلى السجن (صور)

مشهد لعبة فيديو "خيالية"

ويظهر مقطع الفيديو الذي يبلغ طوله 11 دقيقة تقريبا، امرأتين تطلقان الألعاب النارية من المروحية باتجاه السيارة الرياضية، فيما حُذف المقطع من كافة منصات "تشوي" على مواقع التواصل.

وأوضح المدعي العام بأنه "بعد تصوير نسخة حية تحاكي مشهد لعبة فيديو خيالية، انتقل الفيديو إلى توضيح المشهد خلف الكواليس".

وتعتقد السلطات أن اللقطات تم تصويرها في يونيو 2023 في منطقة مملوكة للحكومة الفيدرالية بولاية كاليفورنيا، حيث قدم مكتب إدارة الأراضي صورا لعلامات الإطارات التي خلفتها السيارة الرياضية، وفقا للمدعين العامين.

"تشوي" فقد رخصة الطيران

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، قال "تشوي" إن فكرته كانت تتمثل في عمل مقطع فيديو قصير مدته دقيقة واحدة لطائرة هليكوبتر هجومية تطلق صواريخ (ألعاب نارية على شكل قذائف هاون) على السيارة، بينما تحاول السيارة الهرب وتفادي الصواريخ، وحسبما ورد، فقد الطيار رخصته بسبب الفيديو.

كما يُتهم "تشوي" بالتصوير في منطقة دون تصريح، فيما أكد المدعون العامون أن تشوي سافر إلى لاس فيغاس لشراء الألعاب النارية، كونها غير قانونية في كاليفورنيا.

وذكرت السلطات أن "تشوي" أُطلق سراحه بكفالة مالية، ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه في الثاني من يوليو المقبل.

ووفقا للمدعين العامين، يواجه "اليوتيوبر" الشهير عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، إذا أدين بالتهم الموجهة إليه.