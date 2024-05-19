أقسام شرطة في أمريكا تستخدم تقنيات التعرف على الوجه بطرق "ملتوية" (فيديو)

انتهاك قانون المدينة

وطلب عدد من عناصر الشرطة في مدن أمريكية رئيسة مثل أوستن وسان فرانسيسكو - وهما من أكبر المدن التي يُحظر فيها على الشرطة استخدام التكنولوجيا - مرارا وتكرارا تشغيل صور المشتبه بهم جنائيا من خلال برامج التعرف على الوجه الخاصة بهم.

وقالت الصحيفة إنه في مدينة سان فرانسيسكو، طلبت إدارة الشرطة من الوكالات الخارجية إجراء 5 عمليات بحث على الأقل للتعرف على الوجه منذ دخول حظر التقنية حيز التنفيذ في عام 2019، ولكن لم يتم إرجاع أي مطابقات، وفقا لملخص تلك الحوادث الذي قدمته الإدارة إلى مجلس المشرفين بالمقاطعة.

واعتبر المتحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو إيفان سيرنوفسكي أن "هذه الطلبات تنتهك قانون المدينة ولم تأذن بها الإدارة"، لكنه رفض الإفصاح عما إذا تم تأديب أي من الضباط.

وكشف تقرير الصحيفة بأن ضباطا في شرطة مدينة أوستن تلقوا نتائج ما لا يقل عن 13 عملية تفتيش للوجه من قسم شرطة مجاور منذ الحظر الذي فرضته المدينة عام 2020.