تقنية التعرف على الوجه تسهم في إيجاد طفل خطِف قبل 22 عامًا

أسهمت التقنية الحديثة في مساعدة رجل في العثور على شاب كان اختطف خلال لعبه أمام منزله، من جانب شخص مجهول، قبل 22 عامًا.

وقادت تقنية "التعرّف على الوجه" رجلًا صينيًّا للعثور على ابنه المختطف، بعد عقدين من الزمن بحث عنه خلالهما، بشكل مضن دون التوصل لأي نتيجة تقوده لابنه.

وعثر الأب على ابنه، الذي غادر منزله في مدينة "يويانغ" بمقاطعة "هينان"، يوم الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2001، في مدينة مجاورة تبعد عنه 900 كيلومتر، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وترك الرجل ابنه Yuechuan البالغ من العمر 4 سنوات، حينذاك، يلعب تحت إشراف أحد جيرانه، وقالت امرأة إنهم قابلوا رجلًا مشبوهًا في الشارع نصب لاحقًا فخًّا للصبي واختطفه عندما لم تكن منتبهة.